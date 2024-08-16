TFF açıkladı: Maçlar ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da play-off oynayacak takımların 3. hafta maçlarının ertelendiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA
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TFF açıkladı: Maçlar ertelendi
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16 Ağustos 2024 16:06
Son güncelleme 16 Ağustos 2024 16:48
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF); UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele edecek Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi play-off turunda mücadele verecek Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki maçlarının ertelendiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig etabına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray-Gaziantep FK, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir müsabakaları, federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi play-off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş Kulübü'müz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir." denildi.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplere başarılar dilenen açıklamada, Galatasaray-Gaziantep FK müsabakasının 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor-Bellona Kayserispor ve Samsunspor-RAMS Başakşehir maçlarının da 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacağı, kesin programın ise daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

İşte TFF'den yapılan açıklamanın tamamı:

"Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.

Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.

Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerimize başarılar dileriz."

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