TFF açıkladı: Beşiktaş Park, iki finalden birine aday

TFF, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF açıkladı: Beşiktaş Park, iki finalden birine aday
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06 Eylül 2023 11:52
Son güncelleme 06 Eylül 2023 12:21
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Park'ın 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek Avrupa Ligi finali veya Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar verildiğini açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 5 Eylül 2023 tarihinde yaptığı toplantıda daha önce UEFA'ya bildirilen stadyum listesinden Beşiktaş Park Stadyumu'nun, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapılması için aday olarak bildirilmesine karar vermiştir.

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KARAR MAYIS 2024'TE VERİLECEK

Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar, UEFA Yönetim Kurulu tarafından gelecek yıl mayıs ayında yapılacak toplantıda belirlenecek.

 
 
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