TFF 3. Lig'de sonuçlar

TFF 3. Lig gruplarında 23. hafta, yapılan 5 karşılaşmayla başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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TFF 3. Lig'de sonuçlar
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08 Mart 2025 17:38
3. Lig gruplarında 23. hafta, yapılan 5 karşılaşmayla start aldı.  Ligde yapılan müsabakaların sonuçları şu şekilde:

1. Grup

Silifke Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 3-1

3. Grup

10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Osmaniyespor FK: 1-2

1923 Mustafakelmalpaşa SK-Karabük İdmanyurdu: 3-1

4. Grup

Orduspor 1967-Kolibri Ağrı 1970 SK: 0-0

İzmir Çoruhlu FK-Solwie Energy Erciyes 38 Futbol: 1-1


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