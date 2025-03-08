TFF 3. Lig'de sonuçlar

3. Lig gruplarında 23. hafta, yapılan 5 karşılaşmayla start aldı. Ligde yapılan müsabakaların sonuçları şu şekilde:
1. Grup
Silifke Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 3-1
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Osmaniyespor FK: 1-2
1923 Mustafakelmalpaşa SK-Karabük İdmanyurdu: 3-1
4. Grup
Orduspor 1967-Kolibri Ağrı 1970 SK: 0-0
İzmir Çoruhlu FK-Solwie Energy Erciyes 38 Futbol: 1-1
1. Grup
Silifke Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 3-1
3. Grup
10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Osmaniyespor FK: 1-2
1923 Mustafakelmalpaşa SK-Karabük İdmanyurdu: 3-1
4. Grup
Orduspor 1967-Kolibri Ağrı 1970 SK: 0-0
İzmir Çoruhlu FK-Solwie Energy Erciyes 38 Futbol: 1-1
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