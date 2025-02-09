TFF 3. Lig'de puan durumu ve sonuçlar

TFF 3. Lig'de 19. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 3. Lig'de puan durumu ve sonuçlar
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09 Şubat 2025 18:02
TFF. 3. Lig gruplarında 19. hafta müsabakaları sona erdi. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Düzce Can Düzcespor-23 Elazığ FK: 1-0

Karşıyaka-Artvin Hopaspor: 1-0

HG Hospital Kahramanmaraşspor-Silifke Belediyespor: 0-2

Anadolu Üniversitesi-Belediye Kütahyaspor: 2-2

Muşspor-Bursaspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Kırşehir Futbol: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1

Bornova 1877-Kuşadasıspor: 0-4

2. Grup:

Balıkesirspor-Silivrispor: 4-0

Smart Holding Çayelispor-ETİ Gübre Mazıdağı Fosfatspor: 0-0

Etimesgut Belediyespor-Muğlaspor: 0-1

Tire 2021-Yurt Er Amasyaspor: 1-2

İnegöl Kafkasspor-T.Metal 1963: 2-0

Adıyaman FK-Fatsa Belediyespor: 0-1

Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2

3. Grup:

1923 Mustafakemalpaşaspor-52 Ordurspor: 1-3

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Osmaniyespor: 1-1

Viranşehir Belediyespor-Pazarspor: 1-3

Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor-Aliağaspor: 1-1

10 Numara Sportif Efeler 09-Çankayaspor: 0-0

Küçükçekmece Sinopspor-Alanya 1221: 2-1

Ayvalıkgücü Belediyespor-Çorluspor 1947: 1-0

Bayburt Özel İdare-Karabük İdmanyurdu: 1-0

4. Grup:

Sebat Gençlikspor-Kolibri Ağrı 1970: 3-0

Zonguldakspor-AKEDAŞ EPSAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor: 2-2

Niğde Belediyespor-İzmir Çoruhlu FK: 2-2

Orduspor 1967-Bursa Nilüfer: 1-1

Mardin 1969-Polatlı 1926: 3-0

Denizlispor-Solwie Enerji Erciyes 38: 2-1

7 Eylül Turgutlu 1984-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-4

Kırıkkale FK-Edirnespor: 0-0

Alınan sonuçların ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor liderliğini sürdürürken, 4. Grup'ta Mardin 1969 liderliğe yükseldi.

Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup

  O G B M A Y AV P
1.BURSASPOR 19 14 5 0 39 6 33 47
2.KARŞIYAKA 19 11 5 3 30 16 14 38
3.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 19 10 6 3 27 15 12 36
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 19 10 5 4 33 20 13 35
5.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 19 8 6 5 34 23 11 30
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 19 8 6 5 26 15 11 30
7.MUŞ SPOR KULÜBÜ 19 7 9 3 23 17 6 30
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 19 5 8 6 26 30 -4 23
9.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞ SPOR 19 6 4 9 17 25 -8 22
10.ARTVİN HOPASPOR 19 5 7 7 12 20 -8 22
11.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 19 5 5 9 20 32 -12 20
12.TOKAT BELEDİYE PLEVNE SPOR 19 4 7 8 14 20 -6 19
13.23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 19 4 7 8 12 19 -7 19
14.KUŞADASISPOR 19 5 1 13 18 31 -13 16
15.KEMERKENT BULVARSPOR 19 2 7 10 16 34 -18 13
16.ERGENE VELİMEŞE SPOR 19 2 4 13 8 32 -24 10
2. Grup

  O G B M A Y AV P
1.BALIKESİRSPOR 19 12 3 4 38 15 23 39
2.MUĞLASPOR KULÜBÜ 19 10 6 3 22 13 9 36
3.YURT ET AMASYASPOR FK 19 9 7 3 30 21 9 34
4.SİLİVRİSPOR 19 10 4 5 30 23 7 34
5.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19 9 5 5 23 15 8 32
6.FATSA BELEDİYESPOR 19 9 4 6 25 18 7 31
7.UŞAK SPOR A.Ş. 19 8 4 7 29 20 9 28
8.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR 19 5 12 2 13 10 3 27
9.SMART HOLDİNG A.Ş.ÇAYELİ SPOR 19 7 6 6 21 23 -2 27
10.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 19 5 7 7 17 18 -1 22
11.TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ 19 5 6 8 22 23 -1 21
12.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 19 5 5 9 18 27 -9 20
13.T.METAL 1963 SPOR 19 5 5 9 20 30 -10 20
14.NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR 19 3 8 8 9 20 -11 17
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 19 4 4 11 21 30 -9 16
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 1 4 14 14 46 -32 7
3. Grup

  O G B M A Y AV P
1.52 ORDUSPOR FK 19 12 5 2 26 10 16 41
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 19 11 6 2 36 14 22 39
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 19 11 5 3 26 18 8 38
4.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 19 7 12 0 25 6 19 33
5.ÇORLU SPOR 1947 19 10 3 6 28 20 8 33
6.PAZARSPOR 19 7 8 4 21 14 7 29
7.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 7 4 8 24 22 2 25
8.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 19 5 6 8 20 26 -6 21
9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 19 5 6 8 19 25 -6 21
10.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 19 5 6 8 13 24 -11 21
11.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 19 5 5 9 25 27 -2 20
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 19 4 8 7 21 26 -5 20
13.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 19 4 8 7 15 22 -7 20
14.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ 19 6 1 12 16 31 -15 19
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 19 4 5 10 12 22 -10 17
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR 19 2 6 11 10 30 -20 12
4. Grup

  O G B M A Y AV P
1.MARDİN 1969 SPOR 19 13 4 2 37 12 25 43
2.ORDUSPOR 1967 A.Ş. 19 13 3 3 48 15 33 42
3.SEBAT GENÇLİK SPOR 19 13 3 3 43 16 27 42
4.ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 11 4 4 26 14 12 37
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR 19 10 6 3 33 12 21 36
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 19 10 3 6 28 20 8 33
7.KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ 19 8 5 6 23 17 6 29
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SPOR KULÜBÜ 19 6 9 4 27 18 9 27
9.İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 19 6 4 9 26 34 -8 22
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 19 5 5 9 19 27 -8 20
11.POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ 19 4 6 9 25 41 -16 18
12.NİĞDE BELEDİYESİ SPOR 19 4 6 9 20 37 -17 18
13.EDİRNESPOR 19 3 4 12 12 36 -24 13
14.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. 19 2 5 12 22 39 -17 11
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. 19 2 5 12 13 35 -22 11
16.DENİZLİSPOR 19 4 4 11 13 42 -29 10
Not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.

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