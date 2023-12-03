TFF 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 13. hafta, 4 grupta oynanan maçlarla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı
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03 Aralık 2023 22:49
TFF 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1

Kepezspor-Mardin 1969: 1-0

Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0

Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1

Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-2

Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0

2. Grup

Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4

TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0

3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0

Turgutluspor-Pazarspor: 2-0

Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1

Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

3. Grup

Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5

Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2

1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0

Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0

Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2

Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2

Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

4. Grup

Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1

Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0

Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0

Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2

Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ALİAĞA FUTBOL 13 10 3 0 25 6 19 33
2.KEPEZSPOR 12 9 2 1 20 7 13 29
3.EDİRNESPOR 12 6 3 3 20 10 10 21
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 12 5 5 2 11 7 4 20
5.İNEGÖL KAFKASSPOR 12 6 2 4 12 12 0 20
6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR 13 4 5 4 15 12 3 17
7.52 ORDUSPOR FK 12 4 5 3 11 11 0 17
8.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL 12 5 2 5 10 11 -1 17
9.MARDİN 1969 SPOR 12 4 2 6 13 12 1 14
10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 12 4 1 7 14 19 -5 13
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 12 2 6 4 9 13 -4 12
12.ARTVİN HOPASPOR 12 2 5 5 10 12 -2 11
13.MALATYA ARGUVANSPOR 12 2 3 7 7 12 -5 9
14.KARABÜK İDMANYURDU 12 2 3 7 7 21 -14 9
15.TARSUS İDMAN YURDU 12 1 3 8 7 26 -19 6
2. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 12 8 3 1 21 5 16 27
2.TURGUTLUSPOR 13 8 3 2 21 12 9 27
3.EFELER 09 SPOR FK 13 7 3 3 21 17 4 24
4.KARŞIYAKA 12 7 2 3 21 11 10 23
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 12 4 6 2 11 7 4 18
6.PAZARSPOR 12 5 2 5 15 12 3 17
7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 12 5 2 5 13 14 -1 17
8.AMASYASPOR FK 12 4 4 4 11 14 -3 16
9.ERGENE VELİMEŞESPOR 12 5 1 6 11 14 -3 16
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR 12 5 1 6 12 16 -4 16
11.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 12 4 1 7 11 19 -8 13
12.HACETTEPE 1945 12 3 2 7 12 17 -5 11
13.KELKİT HÜRRİYETSPOR 12 3 2 7 14 20 -6 11
14.SAPANCA GENÇLİKSPOR 12 3 1 8 14 24 -10 10
15.KEMERKENT BULVARSPOR 12 2 3 7 6 12 -6 9
 3. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 12 10 2 0 26 9 17 32
2.KUŞADASISPOR 13 7 4 2 21 14 7 25
3.SİLİVRİSPOR 12 7 3 2 22 13 9 24
4.MERKÜR JET ERBAASPOR 12 6 5 1 21 8 13 23
5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 12 6 3 3 23 11 12 21
6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 12 6 3 3 14 7 7 21
7.BORNOVA 1877 12 6 2 4 24 14 10 20
8.OSMANİYESPOR FK 13 6 2 5 17 13 4 20
9.FATSA BELEDİYESPOR 12 5 5 2 13 11 2 20
10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 12 2 6 4 9 10 -1 12
11.ONVO AĞRI 1970 SPOR 12 3 3 6 9 16 -7 12
12.AKHİSARSPOR 12 2 2 8 9 31 -22 8
13.1922 KONYASPOR 12 1 2 9 3 16 -13 5
14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 12 1 2 9 8 24 -16 2
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 12 0 2 10 1 23 -22 2
4. Grup:

  O G B M A Y AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 12 10 2 0 33 8 25 32
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 12 7 2 3 22 13 9 23
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 12 6 3 3 15 14 1 21
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 12 4 5 3 13 12 1 17
5.BURSA YILDIRIMSPOR 12 4 5 3 17 17 0 17
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR 12 4 5 3 13 14 -1 17
7.ORDUSPOR 1967 13 4 4 5 21 14 7 16
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR 12 4 4 4 11 12 -1 16
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 12 4 4 4 9 13 -4 16
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 12 3 4 5 14 18 -4 13
11.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 12 4 1 7 16 22 -6 13
12.BALIKESİRSPOR 13 2 6 5 9 17 -8 12
13.İDAŞ ÇATALCASPOR 12 1 8 3 8 10 -2 11
14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 12 2 4 6 7 14 -7 10
15.23 ELAZIĞ FK 12 2 3 7 12 22 -10 9
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