TFF 3. Lig'de 13. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 13. hafta, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1
Kepezspor-Mardin 1969: 1-0
Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-2
Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0
2. Grup
Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4
TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0
Turgutluspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
3. Grup
Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2
1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0
Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0
Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2
Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
4. Grup
Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1
Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2
Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
2. Grup:
3. Grup:
4. Grup:
1. Grup
İnegöl Kafkasspor-Malatya Arguvanspor: 2-1
Kepezspor-Mardin 1969: 1-0
Kırıkkalegücü Futbol-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Edirnespor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Talasgücü Belediyespor-Küçükçekmece Sinopspor: 1-2
Aliağa Futbol-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Karabük İdmanyurdu-Artvin Hopaspor: 0-0
2. Grup
Ergene Velimeşespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 3-4
TPAO Batman Petrolspor-Amasyaspor: 1-0
3Gen Holding Elazığspor-Hacettepe 1945: 2-0
Turgutluspor-Pazarspor: 2-0
Silifke Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Karşıyaka-Kemerkent Bulvarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
3. Grup
Akhisarspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-5
Silivrispor-Fatsa Belediyespor: 2-2
1922 Konyaspor-Sivas Dört Eylül Futbol: 2-0
Belediye Kütahyaspor-Bornova 1877: 3-0
Bayburt Özel İdare-Osmaniyespor FK: 0-2
Kuşadasıspor-Darıca Gençlerbirliği: 2-2
Onvo Ağrı 1970-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
4. Grup
Siirt İl Özel İdaresi-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-23 Elazığ FK: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Balıkesirspor: 1-1
Sebat Gençlikspor-İdaş Çatalcaspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-Nevşehir Belediyespor: 0-0
Orduspor 1967-Armoni Alanya Kestelspor: 2-2
Bitexen Adana 1954 FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALİAĞA FUTBOL
|13
|10
|3
|0
|25
|6
|19
|33
|2.KEPEZSPOR
|12
|9
|2
|1
|20
|7
|13
|29
|3.EDİRNESPOR
|12
|6
|3
|3
|20
|10
|10
|21
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|12
|5
|5
|2
|11
|7
|4
|20
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|12
|6
|2
|4
|12
|12
|0
|20
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|13
|4
|5
|4
|15
|12
|3
|17
|7.52 ORDUSPOR FK
|12
|4
|5
|3
|11
|11
|0
|17
|8.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL
|12
|5
|2
|5
|10
|11
|-1
|17
|9.MARDİN 1969 SPOR
|12
|4
|2
|6
|13
|12
|1
|14
|10.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|12
|4
|1
|7
|14
|19
|-5
|13
|11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|12
|2
|6
|4
|9
|13
|-4
|12
|12.ARTVİN HOPASPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|12
|-2
|11
|13.MALATYA ARGUVANSPOR
|12
|2
|3
|7
|7
|12
|-5
|9
|14.KARABÜK İDMANYURDU
|12
|2
|3
|7
|7
|21
|-14
|9
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|12
|1
|3
|8
|7
|26
|-19
|6
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|12
|8
|3
|1
|21
|5
|16
|27
|2.TURGUTLUSPOR
|13
|8
|3
|2
|21
|12
|9
|27
|3.EFELER 09 SPOR FK
|13
|7
|3
|3
|21
|17
|4
|24
|4.KARŞIYAKA
|12
|7
|2
|3
|21
|11
|10
|23
|5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|12
|4
|6
|2
|11
|7
|4
|18
|6.PAZARSPOR
|12
|5
|2
|5
|15
|12
|3
|17
|7.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|12
|5
|2
|5
|13
|14
|-1
|17
|8.AMASYASPOR FK
|12
|4
|4
|4
|11
|14
|-3
|16
|9.ERGENE VELİMEŞESPOR
|12
|5
|1
|6
|11
|14
|-3
|16
|10.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|12
|5
|1
|6
|12
|16
|-4
|16
|11.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|12
|4
|1
|7
|11
|19
|-8
|13
|12.HACETTEPE 1945
|12
|3
|2
|7
|12
|17
|-5
|11
|13.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|12
|3
|2
|7
|14
|20
|-6
|11
|14.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|12
|3
|1
|8
|14
|24
|-10
|10
|15.KEMERKENT BULVARSPOR
|12
|2
|3
|7
|6
|12
|-6
|9
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|12
|10
|2
|0
|26
|9
|17
|32
|2.KUŞADASISPOR
|13
|7
|4
|2
|21
|14
|7
|25
|3.SİLİVRİSPOR
|12
|7
|3
|2
|22
|13
|9
|24
|4.MERKÜR JET ERBAASPOR
|12
|6
|5
|1
|21
|8
|13
|23
|5.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|12
|6
|3
|3
|23
|11
|12
|21
|6.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|12
|6
|3
|3
|14
|7
|7
|21
|7.BORNOVA 1877
|12
|6
|2
|4
|24
|14
|10
|20
|8.OSMANİYESPOR FK
|13
|6
|2
|5
|17
|13
|4
|20
|9.FATSA BELEDİYESPOR
|12
|5
|5
|2
|13
|11
|2
|20
|10.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|2
|6
|4
|9
|10
|-1
|12
|11.ONVO AĞRI 1970 SPOR
|12
|3
|3
|6
|9
|16
|-7
|12
|12.AKHİSARSPOR
|12
|2
|2
|8
|9
|31
|-22
|8
|13.1922 KONYASPOR
|12
|1
|2
|9
|3
|16
|-13
|5
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL
|12
|1
|2
|9
|8
|24
|-16
|2
|15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR
|12
|0
|2
|10
|1
|23
|-22
|2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|12
|10
|2
|0
|33
|8
|25
|32
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|12
|7
|2
|3
|22
|13
|9
|23
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|12
|6
|3
|3
|15
|14
|1
|21
|4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|12
|4
|5
|3
|13
|12
|1
|17
|5.BURSA YILDIRIMSPOR
|12
|4
|5
|3
|17
|17
|0
|17
|6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYASPOR
|12
|4
|5
|3
|13
|14
|-1
|17
|7.ORDUSPOR 1967
|13
|4
|4
|5
|21
|14
|7
|16
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR
|12
|4
|4
|4
|11
|12
|-1
|16
|9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|12
|4
|4
|4
|9
|13
|-4
|16
|10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|12
|3
|4
|5
|14
|18
|-4
|13
|11.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|12
|4
|1
|7
|16
|22
|-6
|13
|12.BALIKESİRSPOR
|13
|2
|6
|5
|9
|17
|-8
|12
|13.İDAŞ ÇATALCASPOR
|12
|1
|8
|3
|8
|10
|-2
|11
|14.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|12
|2
|4
|6
|7
|14
|-7
|10
|15.23 ELAZIĞ FK
|12
|2
|3
|7
|12
|22
|-10
|9
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