TFF 2. Lig maçına kar engeli

TFF 2. Lig'de Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı yoğun kar nedeniyle ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 2. Lig maçına kar engeli
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04 Şubat 2023 17:15
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 23. haftasında bugün oynanacak Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor maçı, Şanlıurfa'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi.

Şanlıurfaspor Kulübünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde etkisini daha da arttıran kar yağışı kaynaklı elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün 14.00'te oynanacak Şanlıurfaspor-Esenler Erokspor müsabakası ileri bir tarihe ertelenmiştir."

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