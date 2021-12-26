TFF 2. Lig'de son puan durumu!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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TFF 2. Lig'de son puan durumu!
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26 Aralık 2021 18:18
TFF 2. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.

Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

TFF 2. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.PENDİKSPOR 17 12 3 2 24 12 12 39
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 17 8 4 5 23 19 4 28
3.BUCASPOR 1928 17 8 3 6 25 20 5 27
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 17 7 6 4 16 13 3 27
5.ISPARTA 32 SPOR 17 7 4 6 16 13 3 25
6.KIRKLARELİSPOR 17 5 9 3 24 16 8 24
7.ANKARA DEMİRSPOR 17 6 6 5 18 16 2 24
8.UŞAKSPOR 17 6 6 5 15 17 -2 24
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 17 6 5 6 25 20 5 23
10.ŞANLIURFASPOR 17 5 8 4 19 18 1 23
11.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 17 5 7 5 17 15 2 22
12.PAZARSPOR 17 7 1 9 23 26 -3 22
13.AKHİSARSPOR 17 6 3 8 20 24 -4 21
14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 17 6 3 8 20 26 -6 21
15.TARSUS İDMANYURDU 17 5 5 7 14 16 -2 20
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 17 4 6 7 24 24 0 18
17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 17 5 1 11 22 31 -9 16
18.ESKİŞEHİRSPOR 17 3 4 10 16 35 -19 10
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

 Kırmızı Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.SAKARYASPOR 19 13 6 0 41 8 33 45
2.1461 TRABZON 19 11 7 1 32 14 18 40
3.AFJET AFYONSPOR 19 10 7 2 40 21 19 37
4.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE 19 11 3 5 28 19 9 36
5.SİVAS BELEDİYESPOR 19 10 4 5 37 18 19 34
6.ÇORUM FK 19 9 7 3 28 12 16 34
7.SOMASPOR 19 9 5 5 30 22 8 32
8.SİLAHTAROĞLU VANSPOR 19 9 5 5 27 25 2 32
9.BODRUMSPOR 19 9 4 6 30 18 12 31
10.ANKARASPOR 19 8 6 5 32 22 10 30
11.SERİK BELEDİYESPOR 19 9 2 8 27 25 2 29
12.İNEGÖLSPOR 19 7 3 9 21 27 -6 24
13.DİYARBEKİRSPOR 19 6 4 9 22 24 -2 22
14.TURGUTLUSPOR 19 5 7 7 20 30 -10 22
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19 5 6 8 20 27 -7 21
16.ADIYAMAN 19 5 1 13 23 36 -13 16
17.SARIYER 19 4 3 12 18 30 -12 15
18.ERGENE VELİMEŞESPOR 19 3 3 13 17 41 -24 12
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 19 2 2 15 12 51 -39 8
20.NİĞDE ANADOLU 19 1 3 15 11 46 -35 6

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