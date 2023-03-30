TFF 2. Lig'de 29. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları sonrası iki grupta da liderler değişmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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TFF 2. Lig'de 29. hafta sona erdi
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30 Mart 2023 18:52
TFF 2. Lig'in 29. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.

Ligde Beyaz Grup'ta yapılan haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Bayburt Özel İdare'yi 3-1 yendi.

TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.

Gruplarda 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 27 16 6 5 43 20 23 54
2.ŞANLIURFASPOR 27 15 8 4 54 17 37 53
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 28 13 9 6 41 24 17 48
4.ESENLER EROKSPOR 27 13 7 7 54 27 27 46
5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 28 11 9 8 35 24 11 42
6.HES İLAÇ AFYONSPOR 27 11 9 7 39 32 7 42
7.ANKARASPOR 28 11 9 8 36 35 1 42
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 27 11 8 8 39 29 10 41
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 27 11 8 8 33 27 6 41
10.SOMASPOR 28 12 7 9 38 25 13 40
11.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 28 10 8 10 43 38 5 38
12.MENEMEN FK 27 12 5 10 37 33 4 38
13.ISPARTA 32 27 9 9 9 27 30 -3 36
14.BURSASPOR 27 9 6 12 32 39 -7 33
15.BATMAN PETROLSPOR 27 7 8 12 27 35 -8 29
16.İNEGÖLSPOR 27 8 5 14 26 43 -17 29
17.TARSUS İDMAN YURDU 28 3 12 13 23 72 -49 21
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 28 3 6 19 14 52 -38 12
19.SİVAS BELEDİYE SPOR 27 1 9 17 13 52 -39 12
Not: Somaspor, Menemen FK, Bayburt Özel İdare'nin üçer puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 29 18 8 3 57 26 31 62
2.BITEXEN VANSPOR 29 18 7 4 41 18 23 61
3.BUCASPOR 1928 29 16 9 4 44 17 27 57
4.1461 TRABZON FK 29 16 8 5 40 19 21 56
5.İSKENDERUNSPOR 29 16 8 5 42 23 19 56
6.ANKARA DEMİRSPOR 29 16 7 6 50 22 28 55
7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 29 13 10 6 38 26 12 49
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 13 5 11 33 33 0 44
9.SERİK BELEDİYESPOR 29 12 9 8 43 31 12 42
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 29 9 11 9 27 23 4 38
11.KIRŞEHİR FK 29 8 12 9 34 33 1 36
12.GMG KASTAMONUSPOR 29 9 6 14 31 37 -6 33
13.FETHİYESPOR 29 9 6 14 32 43 -11 33
14.SARIYER 29 7 11 11 32 42 -10 32
15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 29 7 10 12 31 40 -9 31
16.ADIYAMAN FK 28 5 8 15 22 43 -21 23
17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR 29 5 6 18 23 51 -28 21
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 29 5 8 16 24 49 -25 20
19.DİYARBEKİRSPOR 28 2 9 17 18 52 -34 15
20.PAZARSPOR 29 1 10 18 17 51 -34 13
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un üçer puanı silinmiştir.

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