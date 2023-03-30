TFF 2. Lig'de 29. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'in 29. haftası, oynanan tek maçla sona erdi.
Ligde Beyaz Grup'ta yapılan haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Bayburt Özel İdare'yi 3-1 yendi.
TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Not: Somaspor, Menemen FK, Bayburt Özel İdare'nin üçer puanı silinmiştir.
Kırmızı Grup
Not: Serik Belediyespor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un üçer puanı silinmiştir.
Ligde Beyaz Grup'ta yapılan haftanın son maçında Bursaspor, konuk ettiği Bayburt Özel İdare'yi 3-1 yendi.
TFF 2. Lig'de Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ÇORUM FK
|27
|16
|6
|5
|43
|20
|23
|54
|2.ŞANLIURFASPOR
|27
|15
|8
|4
|54
|17
|37
|53
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|13
|9
|6
|41
|24
|17
|48
|4.ESENLER EROKSPOR
|27
|13
|7
|7
|54
|27
|27
|46
|5.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|28
|11
|9
|8
|35
|24
|11
|42
|6.HES İLAÇ AFYONSPOR
|27
|11
|9
|7
|39
|32
|7
|42
|7.ANKARASPOR
|28
|11
|9
|8
|36
|35
|1
|42
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|27
|11
|8
|8
|39
|29
|10
|41
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|27
|11
|8
|8
|33
|27
|6
|41
|10.SOMASPOR
|28
|12
|7
|9
|38
|25
|13
|40
|11.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|28
|10
|8
|10
|43
|38
|5
|38
|12.MENEMEN FK
|27
|12
|5
|10
|37
|33
|4
|38
|13.ISPARTA 32
|27
|9
|9
|9
|27
|30
|-3
|36
|14.BURSASPOR
|27
|9
|6
|12
|32
|39
|-7
|33
|15.BATMAN PETROLSPOR
|27
|7
|8
|12
|27
|35
|-8
|29
|16.İNEGÖLSPOR
|27
|8
|5
|14
|26
|43
|-17
|29
|17.TARSUS İDMAN YURDU
|28
|3
|12
|13
|23
|72
|-49
|21
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|28
|3
|6
|19
|14
|52
|-38
|12
|19.SİVAS BELEDİYE SPOR
|27
|1
|9
|17
|13
|52
|-39
|12
Kırmızı Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|29
|18
|8
|3
|57
|26
|31
|62
|2.BITEXEN VANSPOR
|29
|18
|7
|4
|41
|18
|23
|61
|3.BUCASPOR 1928
|29
|16
|9
|4
|44
|17
|27
|57
|4.1461 TRABZON FK
|29
|16
|8
|5
|40
|19
|21
|56
|5.İSKENDERUNSPOR
|29
|16
|8
|5
|42
|23
|19
|56
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|29
|16
|7
|6
|50
|22
|28
|55
|7.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|29
|13
|10
|6
|38
|26
|12
|49
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|13
|5
|11
|33
|33
|0
|44
|9.SERİK BELEDİYESPOR
|29
|12
|9
|8
|43
|31
|12
|42
|10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|29
|9
|11
|9
|27
|23
|4
|38
|11.KIRŞEHİR FK
|29
|8
|12
|9
|34
|33
|1
|36
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|29
|9
|6
|14
|31
|37
|-6
|33
|13.FETHİYESPOR
|29
|9
|6
|14
|32
|43
|-11
|33
|14.SARIYER
|29
|7
|11
|11
|32
|42
|-10
|32
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|7
|10
|12
|31
|40
|-9
|31
|16.ADIYAMAN FK
|28
|5
|8
|15
|22
|43
|-21
|23
|17.AFC KABLO KANALLARI UŞAKSPOR
|29
|5
|6
|18
|23
|51
|-28
|21
|18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|29
|5
|8
|16
|24
|49
|-25
|20
|19.DİYARBEKİRSPOR
|28
|2
|9
|17
|18
|52
|-34
|15
|20.PAZARSPOR
|29
|1
|10
|18
|17
|51
|-34
|13
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