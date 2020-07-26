TFF 1. Lig'de finalistler belli oluyor

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçları bu akşam 21.00'de oynanacak.



Aynı saatte başlayacak maçın sonucunda iki takım finale yükselecek ve Süper Lig'e yükselen son takım olmaya çalışacak.



AKHİSARSPOR, GERİ DÖNMEK;

KARAGÜMRÜK, HASRETİ BİTİRMEK İÇİN...



İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.



Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.



Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.



Akhisarspor, geçen sezon düştüğü Süper Lig'e 1 yıllık aranın ardından tekrar yükselmek; Fatih Karagümrük ise 1984'te veda ettiği Türkiye'nin en üst ligine geri dönmek için mücadele edecek.



ADANA DEMİRSPOR, 25 YILLIK ÖZLEMİ BİTİRMEK;

BURSASPOR, ŞAMPİYON OLDUĞU LİGE DÖNMEK İÇİN...



Bursaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalan Adana Demirspor, rövanş karşılaşmasında sahasında alacağı galibiyetle adını finale yazdırmayı hedefliyor. Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor ile 6. tamamlayan Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçının golsüz tamamlanması Akdeniz ekibine avantaj sağladı. Bursaspor, rövanşta en kötü ihtimal gollü beraberlikle finale yükselmeyi hedefliyor. 0-0'lık skorla Adana ekibi ikinci maç için avantaj sağlasa da Bursa temsilcisi play-off finali hedefi için umutlarını yitirmedi.



5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geleceği maçta Bursaspor'un alacağı her türlü gollü beraberlik ve galibiyet, yeşil-beyazlıları finale taşıyacak.



Golsüz beraberlikte maç uzatmaya gidecek ve bu bölümde de eşitlik bozulmazsa finale çıkacak ekibi penaltı atışları belirleyecek.



Adana Demirspor ise skor ne olursa olsun rövanştan galibiyetle ayrılması durumunda Süper Lig'e yükselmek için final oynama hakkını kazanacak.



En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor. Süper Lig'in 5. şampiyonu Bursaspor ise 1 yıllık aranın ardından tekrar Türkiye'nin en üst ligine yükselme hedefinden şaşmıyor.







