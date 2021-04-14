Tenis antrenörü Can Üner vefat etti

Milli sporcular Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan'ın da çalıştırıcılığını yapan Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner hayatını kaybetti.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Üner'i kaybetmiş olmanın üzüntüsünün yaşandığı belirtilerek, "Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.



