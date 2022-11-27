Tekvandoda iki madalya

Malta'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular birer gümüş ve bronz madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonun ikinci gününde erkekler kategorisinde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.



Müsabakalar sonucunda 33 kiloda tatamiye çıkan Tuğra Ekinci gümüş, +65 kiloda mücadele eden Yiğit Ali Akkoç ise bronz madalya kazandı.



Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi 9'u kadın toplam 24 sporcu temsil ediyor.





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