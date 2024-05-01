Tekirdağ'da 'Koşamayanlar İçin Koş' etkinliği yapıldı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) tarafından "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliği düzenlendi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Sosyal Aktiviteler Topluluğu ve Tıp Sanat Topluluğunun ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, öğrenciler ilgi gösterdi.



NKÜ Spor Kompleksi önünden başlayıp kampüs içerisindeki güzergah takip edilerek başlangıç noktasında sona erdirilen etkinliğe, akademisyenler de destek verdi.



Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan "Koşamayanlar İçin Koş" etkinliğinde, dayanışma ve sosyal sorumluluk konuları ön plana çıkarıldı.





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