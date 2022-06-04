Tekerlekli sandalye basketbolda yarı finalistler belli oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep yarı finale çıktı.



Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final serisinin ikinci gününde Galatasaray, son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 72-55 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.



Önceki müsabakayı kazanan Beşiktaş ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 83-54'lük skorla yenerek seriyi 2-0'a taşıdı ve yarı final biletini aldı.



İlk günkü müsabakada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 76-60'la yenen Gazişehir Gaziantep, ikinci maçta da 88-61 kazanarak yarı finale çıktı. İlk maçta Bağcılar Belediyesi'ni yenen Fenerbahçe, ikinci maçını 82-64 kazanıp yarı finale yükselen takımlardan oldu.



Play-off yarı final serisi, Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla devam edecek.



Play-off yarı final maçlarının ardından 2 galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.





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