Tekerlekli sandalye basketbolda yarı finalistler belli oldu

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde son 4'e kalan takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tekerlekli sandalye basketbolda yarı finalistler belli oldu
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04 Haziran 2022 22:40
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) 2022 faaliyet programında yer alan HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off serisinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep yarı finale çıktı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan play-off çeyrek final serisinin ikinci gününde Galatasaray, son şampiyon İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 72-55 yenerek seriyi 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

Önceki müsabakayı kazanan Beşiktaş ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni 83-54'lük skorla yenerek seriyi 2-0'a taşıdı ve yarı final biletini aldı.

İlk günkü müsabakada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni 76-60'la yenen Gazişehir Gaziantep, ikinci maçta da 88-61 kazanarak yarı finale çıktı. İlk maçta Bağcılar Belediyesi'ni yenen Fenerbahçe, ikinci maçını 82-64 kazanıp yarı finale yükselen takımlardan oldu.

Play-off yarı final serisi, Galatasaray-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Gazişehir Gaziantep müsabakalarıyla devam edecek.

Play-off yarı final maçlarının ardından 2 galibiyete ulaşacak takımlar finale yükselecek.

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