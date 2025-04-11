Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı

Play-off finalinde ilk maçı 59-53 kazanan Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe karşısında seride 1-0 önde.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı
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11 Nisan 2025 15:20
Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında cumartesi günü Galatasaray Fuzul'u konuk edecek.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.

İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Galatasaray Fuzul'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı ilk maçı 59-53'lük skorla kazanmıştı.

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