Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı

Fenerbahçe İstanbul Jet, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında cumartesi günü Galatasaray Fuzul'u konuk edecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Galatasaray Fuzul'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı ilk maçı 59-53'lük skorla kazanmıştı.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak.
İki galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde Galatasaray Fuzul'un 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynadığı ilk maçı 59-53'lük skorla kazanmıştı.