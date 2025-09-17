17 Eylül
Slavia Prag-Bodo/Glimt
19:45
17 Eylül
Olympiakos-Pafos FC
19:45
17 Eylül
Ajax-Inter
22:00
17 Eylül
Bayern Munih-Chelsea
22:00
17 Eylül
Liverpool-Atletico Madrid
22:00
17 Eylül
PSG-Atalanta
22:00
17 Eylül
Fenerbahçe-Alanyaspor
20:00
17 Eylül
Samsunspor-Kasımpaşa
20:00
17 Eylül
Karagümrük-Başakşehir
20:00
17 Eylül
Swansea City-N. Forest
22:00
17 Eylül
Feyenoord-Fortuna Sittard
21:00

Tedesco şaşkın: "Mourinho neden oynatmadı anlamıyorum"

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domencio Tedesco'nun İsmail Yüksek hakkında söylediği sözler ortaya çıktı.

calendar 17 Eylül 2025 09:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Tedesco şaşkın: 'Mourinho neden oynatmadı anlamıyorum'
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, antrenmanlardaki performansıyla dikkat çeken İsmail Yüksek'e tam not verdi.

İtalyan teknik adamın, milli oyuncunun özellikle orta sahadaki etkinliği ve hırsından oldukça etkilendiği öğrenildi. Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ile İsmail Yüksek hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAMIŞ DEĞİLİM"


Zirvede "Orta alanda takımı çok iyi sırtlıyor. Sahadayken hırsını da gözden kaçırmamak lazım. Mourinho'nun geçen sezon onu neden oynatmadığını anlamış değilim" ifadelerini kullanıldığı belirtildi.

40 yaşındaki teknik direktörün, İsmail'in Trabzonspor maçında yaptığı ön alan baskısını da özellikle beğendiği ve bu özelliğin takım için büyük katkı sağladığını düşündüğü aktarılan bilgiler arasında. Tedesco'nun, Yüksek'e çok önemli roller vermesi bekleniyor.

FORMAYA HASRETTİ

Geçen sene Portekizli çalıştırıcı Mourinho milli futbolcuya Fenerbahçe'de fazla forma şansı vermedi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
