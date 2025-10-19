Tedesco'nun Fatih Karagümrük planı!

Fenerbahçe, milli aranın ardından ilk maçta sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Araya deplasmandaki Samsunspor beraberliği ile giden Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçıyla birlikte uzun süre sonra taraftarıyla da buluşacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, bu maç öncesi planını belirledi.
İç sahada büyük bir taraftar desteği de bekleyen Tedesco, maça baskıyla başlamak istiyor.
İtalyan teknik adam, erken bulacağı gollerle birlikte Fatih Karagümrük karşısında sonuca gitmek istiyor.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:
