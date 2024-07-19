Team Türkiye, yeni zaferler peşinde

Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında, Team Türkiye 102 sporcu ile Paris 2024'te ülkemize gurur dolu yeni anlar yaşatacak.



26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na 17 gün kala, ülkemizi Oyunlarda temsil edecek Team Türkiye Kafilemiz belli oldu. 8 Temmuz 2024 Pazartesi itibarıyla, Yüz Yılın Takımında 18 spor dalında 54 kadın, 48 erkek olmak üzere, toplam 102 sporcumuzun yer alması kesinleşti. Böylece Londra 2012'den sonra ikinci kez kafilemizdeki kadın sporcu sayımız erkek sporcularımızdan daha yüksek oldu.



Team Türkiye'de Öne Çıkanlar



Atıcılıkta, Yusuf Dikeç, Beijing 2008'den bu yana üst üste 5. kez Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil ederek atıcılık tarihimizde en çok Olimpiyata katılan sporcu olacak. Toplamda 7 sporcumuz atıcılıktaki ilk Olimpiyat madalyamızı kazandırmayı hedefleyecek.



Atletizmde, Rio 2016 bronz madalyalı sporcumuz Yasmani Copello üçüncü kez üst üste Oyunlara katılacak. 3 adım atlamada son Avrupa ikincisi Tuğba Danışmaz, sırıkla atlamada son Avrupa 3.sü Ersu Şaşma, Tokyo 2020'de Olimpiyat 4.sü olan cirit atma sporcumuz Eda Tuğsuz ve Tokyo 2020'de Olimpiyat 6.sı olan üç adım atlama sporcumuz Necati Er de atletizm takımımızda yer alacak.



Badmintonda Olimpiyat tarihimizin ilk sporcusu (Londra 2012) Neslihan Yiğit Arıkan, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de ülkemizi temsil ederek üçüncü Olimpiyat deneyimini yaşayacak.



Bisikletteki tek temsilcimiz Burak Abay, ilk Olimpiyat deneyimini yol yarışında yaşayacak.



Boksta Tokyo 2020'deki başarıları ile tarihimizin ilk kadın Olimpiyat madalyalı sporcuları olan şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalyalı sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu yine madalyaya yakın sporcularımız arasında yer alacaklar. 6 Olimpiyat kotasının 5'ini kazandığımız kadın boksörlerimizin yanı sıra, 3 erkek sporcumuz da ringde madalya mücadelesi verecek.



Artistik cimnastikte Olimpiyat tarihimizin ilk erkek takımı Paris 2024'te mücadele edecek. Tokyo 2020'deki bronz madalyası ile Olimpiyat tarihimizin tek madalyalı cimnastikçisi olan Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de ilk 8 içerisinde yer alan Ahmet Önder, Adem Asil, İbrahim Çolak ve ilk Olimpiyat deneyimini yaşayacak Emre Dodanlı Paris'te ülkemizi temsil edecekler.



Eskrimde Enver Yıldırım Münih 1972'den sonra kılıçtaki ilk temsilcimiz olacak. Nisanur Erbil ise tarihimizde kadınlar kılıçtaki ilk sporcumuz olarak Olimpiyatlarda ilk deneyimini yaşayacak.



Güreşte ülkemizin 104 Olimpiyat madalyasının 66'sının sahibi olan milli güreşçilerimiz (29 altın, 18 gümüş, 19 bronz), Rio 2016'daki altını ve Tokyo 2020'deki bronzundan sonra 4. Oyunlar deneyiminde de madalya arayacak olan Taha Akgül, Tokyo 2020'deki bronzu ile tarihimizin ilk Olimpiyat madalyalı kadın güreşçisi ve Rio 2016'dan sonra üçüncü kez üst üste Oyunlarda ülkemizi temsil edecek olan Yasemin Adar ve 6 Olimpiyat kotasının 5'ini aldığımız kadınlar güreşte ayrıca son Dünya Şampiyonu ünvanıyla Buse Çavuşoğlu ile son dünya şampiyonumuz grekoromen Ali Cengiz önderliğinde Paris 2024'te minderde olacak.



Halterde Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te ikinci Olimpiyat deneyimini yaşayacak olan Muhammed Furkan Özbek ülkemizi temsil edecek.



Judoda Rio 2016 ve Tokyo 2020'deki beşinciliklerinden sonra Paris 2024'te de madalya hedefiyle tatamiye çıkacak olan Kayra Sayit ve Tokyo 2020'deki beşinciliğinden sonra Paris 2024'te madalya hedefiyle üçüncü Oyunlar tecrübesini yaşayacak olan Mihael Zgank'la beraber 8 sporcumuz, Olimpiyat tarihimizin en çok judocuyla katıldığımız Oyunlarında madalya mücadelesi verecek.



Kürekte Olimpiyat tarihimizin ilk kadın sporcusu Elis Özbay ülkemizi temsil edecek.



Masa Tenisinde Sibel Altınkaya ilk Olimpiyat deneyimini yaşayacak.



Modern Pentatlonda İlke Özyüksel Rio 2016 ve beşincilik elde ettiği Tokyo 2020'den sonra üçüncü Olimpiyat deneyimi olacak olan Paris 2024'te madalya arayacak. Buğra Ünal ise Oyunlar tarihimizdeki ilk erkek modern pentatletimiz olarak ülkemizi temsil edecek.



Okçulukta erkek takımımız, Oyunlar tarihimizdeki ilk ve tek madalyalı okçumuz, Olimpiyat Şampiyonumuz Mete Gazoz liderliğinde ülkemizi temsil edecek. Elif Berra Gökkır ise bireysel kadınlarda ve karma takımımızda başarı arayacak.



Taekwondoda Tokyo 2020 bronz madalyalı sporcularımız Hatice Kübra İlgün ve Hakan Reçber'e ek olarak sıkletinde dünyanın ilk 5 sporcusu arasında yer alarak kotanın sahibi olan Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın ve Emre Kutalmış Ateşli, Oyunlarda ülkemizi temsil edecekler.



Voleybolda Londra 2012'de ilk kez Oyunlarda ülkemizi temsil eden, Tokyo 2020'yi beşincilikle tamamlayan Kadın Milli Takımımız üçüncü Olimpiyat deneyiminde, Eda Erdem kaptanlığında, ülkemizin voleybolda ve takım sporlarındaki ilk madalyasının sahibi olmak için Paris 2024'te olacak.



Yüzmede serbest stil 1500m'de son gençler ve büyükler Avrupa Şampiyonumuz, tüm takımımızın en genç sporcusu (16 yaşında) Kuzey Tunçelli'nin de aralarında olduğu 8 yüzücümüz, öncelikle Olimpiyat tarihimizdeki ilk finalimizi yüzmek ve sonrasında da ilk madalyamızı kazanmak amacıyla kulaç atacaklar. Ayrıca Kuzey ve Emir Batur Albayrak tarihimizde ilk defa Açık Su Yüzme disiplininde ülkemizi temsil edecekler.



Yelkende üst üste beşinci Olimpiyat deneyimini yaşayarak Oyunlarda en çok katılım gösteren yelkencimiz olacak Deniz Çınar ve üst üste dördüncü Olimpiyat deneyiminde ilk kez mücadele edeceği Nacra 17 sınıfında yarışacak olan Alican Kaynar'a 6 sporcumuz daha eşlik edecek.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Takımımızın Listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.



Ayrıca sporcularımızın biyografileri ve Olimpiyat tarihimizle ilgili bilgiler için olimpedya.olimpiyat.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.



Olimpiyat Oyunlarında Team Türkiye



Aleko Mulos, Londra 1908 Olimpiyatları'nda cimnastik yarışmalarında yarıştı ve böylece Olimpiyat Oyunları'na katılan ilk sporcumuz oldu.



Cumhuriyetimizin ilanından sonra Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ülkemiz içinde bulunduğu zor şartlara karşın Paris 1924 Olimpiyat Oyunları'na katılırken, ilk madalyalarımızı kazandığımız Oyunlar Berlin 1936 oldu. İlk şampiyonumuz milli güreşçimiz Yaşar Erkan, ilk madalyalı sporumuz milli güreşçimiz Mersinli Ahmet Kireççi ve ilk kadın sporcularımız milli eskrimcilerimiz Suat Fetgeri Aşeni ve Halet Çambel, Berlin 1936'nın Olimpiyat tarihimizdeki tarihi yerini oluşturdular.



Londra 1948, Tokyo 2020'ye kadar en çok sayıda madalya kazandığımız Oyunlar olarak Olimpiyat tarihimizde yer tuttu. Güreş dışındaki ilk madalyamızın atletizm üç adım atlamada Ruhi Sarıalp'ten geldiği bu Oyunların rekoru Tokyo 2020'de kırılacaktı.



Roma 1960, tamamı güreşten gelen 7'si altın, 2'si gümüş, toplam 9 madalya ile Oyunlar tarihimizde madalya sıralamasındaki en iyi derecemizi elde ettiğimiz (6.lık) Olimpiyat Oyunları oldu.



Los Angeles 1984'te bokstaki ilk madalyalarımızı kazanmamızın ardından Seul 1988, Olimpiyat tarihinin en iyi haltercisi, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu'nun Oyunlar sahnesine çıktığı yer oldu. Naim Süleymanoğlu, sonrasında Barcelona 1992 ve Atlanta 1996'da kazandığı şampiyonluklar, kırdığı rekorlar ile Olimpiyat tarihimizin en başarılı sporcusu oldu. Halterde Halil Mutlu, kazandığı üç Olimpiyat şampiyonluğuyla (Atlanta 1996, Sidney 2000, Atina 2004) Naim Süleymanoğlu'nun Olimpiyat altın madalyası sayısına ortak olan sporcumuz oldu.



Barcelona 1992, milli judocumuz Hülya Şenyurt ile kadınlardaki ilk madalyamızı kazandığımız Oyunlar olarak Olimpiyat tarihimize geçti.



Sidney 2000 milli taekwondocumuz Hamide Tosun'un bronzu ile bu spor dalındaki ilk madalyamızı kazandığı ve Asrın Güreşçisi Hamza Yerlikaya'nın üst üste ikinci kez şampiyon olduğu Oyunlar oldu.



Atina 2004, ilk kadın Olimpiyat Şampiyonumuz, milli haltercimiz Nurcan Taylan'ın, 56 yıl sonra atletizmdeki ilk madalyamızı kazanan Eşref Apak'ın ve son altınını kazanan Halil Mutlu'nun öne çıktığı Oyunlar oldu.



Londra 2012'de Servet Tazegül taekwondodaki ilk şampiyonluğumuzu getirirken, Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol Milli Takımlarımız ilk kez Oyunlar sahnesine çıktılar.



Rio 2016'da milli güreşçimiz Taha Akgül tek altın madalyamızı kazanırken, Kadın Basketbol Milli Takımımız da ikinci kez Olimpiyatlarda mücadele etti.



Tokyo 2020 pek çok açıdan ilklere imza attığımız Oyunlar oldu. Türkiye, Oyunlara 18 spor dalında, 50 kadın, 57 erkek toplam 107 sporcu ile katılım sağlarken, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Olimpiyat tarihinde Londra 1948 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı 12 madalyayı geride bıraktı ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları en yüksek madalya sayısına ulaştığımız Oyunlar olarak tarihe geçti. Madalyaların beşi, kadın sporcularımızdan geldi.



Türkiye, Olimpiyatlar tarihinde en fazla spor branşında madalyayı Tokyo 2020'de elde etti. Geçmiş Oyunlarda en fazla 5 branşta madalya kazanabilen Türkiye, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk, boks, cimnastik, karate, taekwondo ve güreş olmak üzere 6'ya çıkardı. Tokyo 2020'ye kadar Türkiye adına Olimpiyatlarda kazanılan toplam 91 madalyanın tamamı atletizm, boks, güreş, halter, judo ve taekwondo branşlarında gelmişti. Tokyo'da bu spor dallarına okçuluk, artistik cimnastik ve karate de eklendi. Türkiye'nin toplam madalya sayısı 104'e, Olimpik madalya tablosuna katkı yapan branş sayısı ise 9'a yükseldi.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.



32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 329 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı Paris 2024'te yer alacak.



Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı (1992, 1968, 1924).



Tokyo 2020'de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024'te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.



Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda düzenlenen çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.



Yaz Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez, Açılış Töreni bir stadyumda gerçekleşmeyecek. Seine Nehri boyunca şehir merkezinde yapılacak Açılış Töreni son gösterilerin yapılacağı Trocadéro'da 6 kilometrelik rotasını tamamlayacak.





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