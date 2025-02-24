Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor

Beşiktaş'ın Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl, sezon sonunda siyah beyazlılara yeniden katılabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'a geri dönmesi bekleniyor
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24 Şubat 2025 11:16
Son güncelleme 24 Şubat 2025 11:57
Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki oyuncu Tayfur Bingöl ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı konuk ettikleri mücadelde Tayfur, henüz maçın 39. saniyesinde Beşiktaş'a karşı attığı gol sonrası sevinç gösterisi yaşamamıştı.

Siyah beyazlılar'ın yaz transfer döneminde 1 yıllığına Eyüpspor'a kiraladığı tecrübeli bek Tayfur Bingöl, sezon sonunda siyah beyazlı camiaya tekrar katılabilir.


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