Tayfur Bingöl rotayı kırdı! İngiltere yolcusu

Sezon başında Alanyaspor'dan 1 yıllığına kiralanan Tayfur Bingöl'ün bonservisinin alınması için Beşiktaş görüşmeler yapılıyordu.



Tecrübeli futbolcu, transferine dair kararını verdi. Buna göre Tayfur Bingöl, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalmak istemiyor.



Tayfur'un bonservisi için sözleşmesinde 1.5 milyon euro değerinde satın alma opsiyonu bulunuyordu.



Sunderland yolcusu...



Alanyaspor'un eski teknik direktörü ve Tayfur Bingöl'ün eski hocası Francesco Farioli'nin, prensipte anlaştığı İngiltere Championship ekibi Sunderland'e başarılı futbolcuyu götürmek istediği öğrenildi.



Farioli'nin Sunderland'le anlaşması iptal olsa dahi Avrupa'da başına geçeceği takıma Tayfur Bingöl'ü transfer edeceği, başarılı futbolcunun da bu nedenle sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.





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