Tayfur Bingöl'den Beşiktaş için yeni atak!

Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'a transfer olabilmek için adeta gemileri yaktı. Futbolcu, Alanyaspor yönetimiyle bir görüşme daha yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'den Beşiktaş için yeni atak!
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27 Ağustos 2022 11:21
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Alanyasporlu futbolcu Tayfur Bingöl konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Futbolcu, kulübü ile görüşme yaptı ve ayrılmak için bir kez daha izin istedi.

ALANYASPOR 2 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı kuralını 8+3'te sabit tutması sonrasında Beşiktaş, yerli oyuncu transferi için çalışmalarını hızlandırmıştı. "Hayalim Beşiktaş'ta oynamak" açıklamasını daha önce yapan Tayfur için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu 2 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise bu talebi fazla buldu ve masadan kalktı.

TAYFUR BEŞİKTAŞ İÇİN İZİN İSTEDİ

Siyah-beyazlılara transfer olmanın hayallerini kuran tecrübeli bek, Alanyaspor yönetimiyle bu hafta içinde bir kez daha görüşüp ayrılmak istediğini iletti. Tayfur Bingöl bu sezon 3 maçta 122 dakika süre aldı ve skora katkı yapamadı. Geçen sezon ise futbolcu, 34 maçta 4 gol 10 asist üretmişti.

MENAJERİ NE DEMİŞTİ?

Tayfur Bingöl'ün temsilciliğini üstlenen Batur Altıparmak daha önce Sporx'e yaptığı açıklamada, "Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta oynamak istiyor. Ama önce kulüplerin anlaşması gerekiyor. Futbolcu, 'Hayalim Beşiktaş'ta oynamak' diyor mu? Evet, diyor. Ben kulüplerin arasına girmem. Tayfur'ın transfer için bir arzusu var" ifadelerini kullanmıştı.



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