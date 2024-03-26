Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, takımın Atlanta Hawks'a karşı 30 sayılık üstünlükten mağlup olduğu maçta "oyunun içine ettiklerini" söyledi.



Geride bıraktığımız gece oynanan maçta Celtics, ikinci çeyrekte Hawks'a karşı 66-36 üstünlüğü yakalamış olsa da, maçın sonunda, yıldız oyuncusu Trae Young'ın olmadığı takıma 118-120 mağlup oldu.



Tatum performanstan memnun kalmadığını açıkça şu sözlerle dile getirdi:



"Zor tabii ki. Oynadığınız her maçı kazanmak isterseniz. İnsanlar bizim asla maç kaybetmememiz gerektiğini düşünüyor. Çok sayıyla öndeydik fakat oyunun içine ettik ve bunun da farkındayız. Hepimiz yetişkin ve profesyonel adamlarız ve kazanmak için gereken şeyleri yapmadığımızı biliyoruz.



Bence bazen doğru şeyleri yapıp doğru şekilde oynadığınızı bildiğinizde, bunları düzeltmek daha kolay oluyor. Aşırı tepki vermemek lazım, durumu kabullenip Perşembe günkü maça bakmamız gerekiyor."



Tatum karşılaşmada 37 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynamış olsa da, maç ilerledikçe savunmadaki yetersizliği Celtics'in bu galibiyeti alamamasının nedenlerinden biri oldu.



