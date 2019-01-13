2014 yılında Eskişehirspor'dan 4 milyon 750 bin avro ödenerek büyük ümitlerle alınan ancak "İstenmeyen adam" hâline dönüşenile sonunda yollar ayrılıyor.Geçen sezon Süper Lig'de hiç oynamadan 1,5 milyon avroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı. Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık,teklifine 'tamam' dedi.Tarık Çamdal'ın Spor Toto 2. Lig'de mücadele den Fatih Karagümrük ile görüştüğü öğrenildi.