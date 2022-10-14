'Tanrı'nın Eli'nin topu satışa çıkıyor

1986 Meksika Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde oynanan ve futbol literatürüne 'Tanrı'nın Eli'ni kazandıran Arjantin - İngiltere maçının topu satışa çıkıyor.



Futbol topuyla birlikte maçta giydiği hakem formasını da açık artırmaya sunan Tunuslu hakem Ali bin Nasır, "Bu top futbol tarihinin bir parçası. Onu dünyayla paylaşmak için doğru zaman gibi geliyor" ifadelerini kullandı.



Diego Armando Maradona'nın, elle attığı maçtaki bu topun değerinin 2.5 milyon ile 3 milyon sterlin arasında olduğunu tahmin ediliyor.



Söz konusu topu almak isteyenler, 28 Ekim'e kadar teklif verebilecek. Açık artırmanın sonucu 16 Kasım'da canlı olarak yayınlanacak.



DAHA ÖNCE FORMASI SATILMIŞTI



Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın, aynı İngiltere maçında giydiği forma geçtiğimiz aylarda 8,3 milyon euro'ya alıcı bulmuştu.





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