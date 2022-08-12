Tanguy Ndombele'ye Napoli kancası!

Tottenham'da yeni sezonda düşünülmeyen Tanguy Ndombele'ye Napoli talip oldu.



İngiliz basınında yer alan habere göre; transfer çalışmalarını sürdüren Napoli, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele için transfer teklifinde bulundu.



TRANSFERDE SON AŞAMA



İtalyanların oyuncuyu kiralamak mı, yoksa satın almak mı istediğiyle ilgili net bir bilgi olmasa da Napoli'nin oyuncuyu bitirme aşamasına getirdiği ifade edildi.



VİLLARREAL DE İSTİYOR



Haberde İtalyan ekibiyle birlikte Villarreal'in de oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.



Ancak, 25 yaşındaki oyuncunun Napoli'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve mevcut maaşından da indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.



Haberde daha önce Ndombele ile Marsilya, Aston Villa, Nottingham Forest, Everton, Galatasaray ve Milan gibi kulüplerin de ilgilendiği yazıldı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ