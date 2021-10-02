Tahir Kıran'dan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı için açıklama

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Galatasaray karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.



"BURAK BAŞKAN'A MESAJ ATTIM"



Rizespor Başkanı Tahir Kıran, TV100'e yaptığı açıklamada "Biz, Galatasaray camiasını Rize'ye davet ettik. Galiba iki kişi geliyorlarmış. Yemeğe davet ettik, onlar da nazik bir şekilde katılamayacaklarını belirttiler. Burak başkana da whatsapp'tan sesli mesaj gönderdim. 'Başkan gelmek istiyorsan bekleriz, başımızın üstünde yerin var' diye mesaj attım. Bizim herhangi bir husumetimiz yok. Bizim bir husumetimiz yok." dedi.



"EN GÜZEL ŞEKİLDE AĞIRLARIZ"



Tahir Kıran ayrıca "Galatasaray camiasından gelenleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Galatasaray camiasından dostlarımız var. Bir sıkıntı yok zaten. Suni bir gündem yaratılıyor, gerek yok. Olan problemlerimizi çözdük. Kimseyle problemimiz yok." ifadelerini kullandı.



"HİÇBİR CAMİA İLE HUSUMETİMİZ YOK"



"Galatasaray ile beyaz sayfa açıldı mı?" sorusunu yanıtlayan Tahir Kıran "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ancak yine onlar aynı şekilde devam edeceklerse bilemem. Biz elimizden geleni yapıyoruz, zeytin dalı uzatıyoruz. Bizim hiçbir camia ile husumetimiz yok." açıklamasını yaptı.



"MAÇA ÖZEL PRİM BELİRLEMEDİK"



Tahir Kıran prim sorusuna da "Maç primleri belli. Sezon başında açıkladık. Onun dışında ekstra prim yok." diye yanıt verdi.



