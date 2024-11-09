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Taha Şahin: "Geçen sene de bu hissi yaşamıştık"

Çaykur Rizespor'da Taha Şahin, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Taha Şahin: 'Geçen sene de bu hissi yaşamıştık'
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09 Kasım 2024 22:01
Çaykur Rizespor'da Taha Şahin, Trabzonspor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Taha Şahin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Karadeniz derbisinde kazanan olmak güzel. Geçen sene de bu hissi yaşamıştık. Geri düşünce 1 dakika bile şüphe etmemiştik. Bu galibiyet camiamıza, taraftarımıza ve doğum günü olan İlhan Hocamıza armağan olsun.

Kendi performansım... Üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Asistlerimin değil takımın kazanmasının önemi var. Şimdi galibiyeti kutlayacağız."

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