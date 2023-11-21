Szymanski'nin rakibi Bellingham

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe formasıyla 9 gol - 7 asist üretip 16 kez skor katkısı yapan Sebastian Szymanski, Real Madrid'in İngiliz yıldızı Jude Bellingham ile yarışıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Szymanski'nin rakibi Bellingham
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21 Kasım 2023 14:22
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen orta saha oyuncuları arasında skor katkısı en çok olan 5 isimden biri...

Fenerbahçe formasıyla 9 gol - 7 asist üretip 16 kez skor katkısı yapan Polonyalı 10 numara, bu istatistikte Real Madrid'in 'Altın Çocuk' ödüllü İngiliz yıldızı Jude Bellingham ile yarışıyor.

OYUNCU TAKIMI GOL ASİST KATKI
Bellingham Real Madrid 13 3 16
Szymanski Fenerbahçe 9 7 16
Veerman PSV Eindhoven 4 10 14
Puartes Saint-Gilloise 3 14 17


2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de toplam 22 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı. 

 
 

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