OYUNCU TAKIMI GOL ASİST KATKI Bellingham Real Madrid 13 3 16 Szymanski Fenerbahçe 9 7 16 Veerman PSV Eindhoven 4 10 14 Puartes Saint-Gilloise 3 14 17





'nin yıldız ismi, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen orta saha oyuncuları arasında skor katkısıFenerbahçe formasıyla 9 gol - 7 asist üretip 16 kez skor katkısı yapan Polonyalı 10 numara, bu istatistikte Real Madrid'in 'Altın Çocuk' ödüllü İngiliz yıldızıile yarışıyor.Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.Fenerbahçe'de toplam 22 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.