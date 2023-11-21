Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski, Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen orta saha oyuncuları arasında skor katkısı en çok olan 5 isimden biri...
Fenerbahçe formasıyla 9 gol - 7 asist üretip 16 kez skor katkısı yapan Polonyalı 10 numara, bu istatistikte Real Madrid'in 'Altın Çocuk' ödüllü İngiliz yıldızı Jude Bellingham ile yarışıyor.
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de toplam 22 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.
Fenerbahçe formasıyla 9 gol - 7 asist üretip 16 kez skor katkısı yapan Polonyalı 10 numara, bu istatistikte Real Madrid'in 'Altın Çocuk' ödüllü İngiliz yıldızı Jude Bellingham ile yarışıyor.
|OYUNCU
|TAKIMI
|GOL
|ASİST
|KATKI
|Bellingham
|Real Madrid
|13
|3
|16
|Szymanski
|Fenerbahçe
|9
|7
|16
|Veerman
|PSV Eindhoven
|4
|10
|14
|Puartes
|Saint-Gilloise
|3
|14
|17
2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de toplam 22 resmi maça çıkan Polonyalı, 9 kez ağları havalandırdı ve 7 asiste imza attı.