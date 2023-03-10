Szalai: "Hayal kırıklığı oldu"

Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, Sevilla mağlubiyetini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Szalai: 'Hayal kırıklığı oldu'
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10 Mart 2023 01:21
Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Attila Szalai, Sevilla maçının ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Szalai, şu ifadeleri kullandı;

"Buraya iyi bir sonuç almak için gelmiştik maalesef olmadı. Bence aslında iyi bir oyun oynadık. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Hayal kırıklığı oldu ama haftaya bir maçımız daha var hedefimiz iyi bir sonuçla bu turu çevirmek."

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