Szalai giderse yerine Nino

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai ile ilgili önümüzdeki hafta yeni transfer gelişmeleri yaşanabilir.Menajerinin İtalya ve Almanya'dan görüşmeler yaptığı Szalai için yeni talip İngiliz takımı West Ham United oldu.Ada ekibi, 10 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu 24 yaşındaki stoper için Fenerbahçe yönetiminden olumsuz yanıt aldı. Kim Min-Jae'nin kaybının ardından Szalai'yi bırakmamak için elinden geleni yapan yönetim, 15 milyon Euro'nun altındaki tekliflere sıcak bakmıyor.Ayrılık yaşanırsa yerine alınacak isim Fluminense forması giyen Nino...