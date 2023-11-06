Swiatek, WTA Finalleri'nde finale kaldı

Meksika'da düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Swiatek, WTA Finalleri'nde finale kaldı
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06 Kasım 2023 20:14
Kadınlar Tenis Birliği tarafından düzenlenen WTA Finalleri'nde Aryna Sabalenka'yı mağlup eden Iga Swiatek, finale yükseldi.

İlk kez 1972'de düzenlenen ve kadınlar dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren WTA Finalleri'ne, Meksika'nın Cancun kentinde devam edildi.

Tekler yarı final müsabakasında, dünya 1 numarası Belaruslu Sabalenka ile dünya 2 numarası Polonyalı Swiatek karşılaştı.

Dün oynanması planlanmasına rağmen maç başlarında yaşanan şiddetli yağış nedeniyle yarıda kalan ve bugüne ertelenen müsabakada, Swiatek, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Swiatek, Salı günü oynanacak finalde ABD'li Jessica Pegula ile karşılaşacak.

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