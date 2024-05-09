Suudi Arabistan'ın gözdesi Bruyne

Suudi Arabistan ekipleri Al-Qadsiah ve Al Ittihad, Kevin De Bruyne ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Suudi Arabistan'ın gözdesi Bruyne
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09 Mayıs 2024 15:49
Manchester City'nin yıldız futbolusu Kevin De Bruyne, Suudi Arabistan ekiplerinin transfer gözdesi oldu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan Al-Qadsiah ve Al Ittihad, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Kevin De Bruyne'nin sezon sona ermeden önce geleceğiyle ilgili bir karar vermeyeceği belirtildi.

Belçikalı yıldızın, kulübü Manchester City ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Manchester City'de bu sezon 22 maçta süre bulan Kevin De Bruyne, 6 gol attı ve 16 asist yaptı.

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