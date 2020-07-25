Süper Lig'de günün X raporu!

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ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA AVRUPA LİGİ



UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

KÜME DÜŞENLER:

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Bugün ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.UEFA'dan men cezası alanTrabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerineSüper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu.Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.