Süper Lig'de günün X raporu!

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Bugün ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.
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ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
KÜME DÜŞENLER:
Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu.
Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
(Maç isimlerinin üzerine tıklayın)
KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ
GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ
FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ
GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ
DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ
KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ
Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ
Son Puan Durumu için tıklayın!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.
UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
KÜME DÜŞENLER:
Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu.
Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.
(Maç isimlerinin üzerine tıklayın)
KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ
GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ
FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ
GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ
DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ
KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ
Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ