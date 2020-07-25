Süper Lig'de günün X raporu!

Süper Lig'de bugün heyecanın bir an olsun kesilmedi 7 maç oynandı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de günün X raporu!
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25 Temmuz 2020 23:01
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyon Başakşehir'in pazar günü Kasımpaşa ile saat 17:00'de oynayacağı maçın ardından resmen sona erecek. Bugün ligde oynanan 7 maç sonucunda ise küme düşen, Şampiyonlar Ligi'ne direkt ve ön eleme turundan katılacak ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar da belli oldu.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ

UEFA'dan men cezası alan Trabzonspor'un bu cezası CAS tarafından onaylanırsa; Trabzonspor, Süper Lig'i ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi ön elemesine hak kazanmasına rağmen bu hakkından yararlanamayacak. Men cezası onaylanırsa; Trabzonspor'un yerine UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'na Beşiktaş katılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ
UEFA Avrupa Ligi'nde ise gelecek sezon Sivasspor ve Alanyaspor mücadele edecek. Trabzonspor'a verilen men cezası CAS tarafından da onaylanırsa Galatasaray, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

KÜME DÜŞENLER:

Süper Lig'den küme düşen takımlar; Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü oldu. 

Bugün oynanan 7 maçtan tüm detaylara, fotoğraf ve videolara aşağıdaki "Maç Haberi" linklerini kullanarak ulaşabilirsiniz.

(Maç isimlerinin üzerine tıklayın)


KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR MAÇ HABERİ

GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 BEŞİKTAŞ MAÇ HABERİ

FENERBAHÇE 3-1 Ç. RİZESPOR MAÇ HABERİ

GÖZTEPE 3-1 D.G. SİVASSPOR MAÇ HABERİ

DENİZLİSPOR 0-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ HABERİ

KONYASPOR 2-3 ALANYASPOR MAÇ HABERİ

Y.MALATYASPOR 0-1 GAZİANTEP MAÇ HABERİ



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