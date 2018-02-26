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Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçı sonrası flaş bir ayrılık yaşandı. İşte Süper Lig'de son dakika gelişmesi...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de bir teknik adamla daha yollar ayrıldı
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26 Şubat 2018 12:45
SPORX ÖZEL | Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ayrılık kararı alındı. Ligde alt sıralarda yer alan ve kümede kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic'in ardından Hikmet Karaman'ın da görevine son verildi.

"YENİ HOCAYI BERABER KONUŞTUK"

SPORX'e konuşan Hikmet Karaman, "Bizimkisi tamamen futbol şanssızlığı. İyi oynuyoruz gol atamıyoruz. Bende takımın kaderiyle oynamak istemedim. Başkanımıza maçtan sonra 'Değişime hazırım' dedim. O da 'Yarın konuşuruz' dedi. Sonra gittim ve bir saatten fazla konuştum. Üzerimizde bir şanssızlık var. Bende bu camiayı çok sevdim, zorlamak istemedim. Bizim burada başkanımızla dostluğumuz başka biz gelecek teknik adamı bile birlikte konuştuk, istişare yaptık. Takımın lidere ihtiyacı var. Şanssızlığın biran evvel kırılması lazım." dedi.

"EN BÜYÜK ŞANSSIZLIK VAGNER LOVE'IN GİTMESİ"

Hikmet Karaman ayrıca, "Tabii ki en büyük şanssızlık Vagner Love gibi bir golcü oyuncunun gitmesi. Bu durum bizi ciddi etkiledi. Buna rağmen pozisyonlar bulduk şanssızlıklar yaşadık baktım olmuyor ve bir kan değişikliği belki bu takımı canlandırır diye başkanımdan izin istedim" diye konuştu.

HİKMET KARAMAN'IN YERİNE MESUT BAKKAL

Hikmet Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.

Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet aldı. 

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