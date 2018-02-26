Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman yönetiminde 6 maçta 5 mağlubiyet aldı.





Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ayrılık kararı alındı. Ligde alt sıralarda yer alan ve kümede kalma hesapları yapan Aytemiz Alanyaspor'da Safet Susic'in ardından Hikmet Karaman'ın da görevine son verildi.'e konuşan, "Bizimkisi tamamen futbol şanssızlığı. İyi oynuyoruz gol atamıyoruz. Bende takımın kaderiyle oynamak istemedim. Başkanımıza maçtan sonra 'Değişime hazırım' dedim. O da 'Yarın konuşuruz' dedi. Sonra gittim ve bir saatten fazla konuştum. Üzerimizde bir şanssızlık var. Bende bu camiayı çok sevdim, zorlamak istemedim. Bizim burada başkanımızla dostluğumuz başka biz gelecek teknik adamı bile birlikte konuştuk, istişare yaptık. Takımın lidere ihtiyacı var. Şanssızlığın biran evvel kırılması lazım." dedi.Hikmet Karaman ayrıca, "Tabii ki en büyük şanssızlık Vagner Love gibi bir golcü oyuncunun gitmesi. Bu durum bizi ciddi etkiledi. Buna rağmen pozisyonlar bulduk şanssızlıklar yaşadık baktım olmuyor ve bir kan değişikliği belki bu takımı canlandırır diye başkanımdan izin istedim" diye konuştu.Hikmet Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal ile prensip anlaşmasına vardı.