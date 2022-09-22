Süper Lig'in en değerli takımı Fenerbahçe

Yaz Transfer döneminin sona ermesiyle birlikte Süper Lig kulüplerinin 2022-23 sezonu kadroları kesinleşirken, özellikle 4 büyüklerdeki değer artışları dikkat çekti.Transfermarkt'ın 15 Eylül'de güncellediği piyasa değerlerine göre Süper Lig'in en pahalı takımı, toplam 179.58 milyon euro değerinde futbolcuları kadrosunda barındıran Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli takım ayrıca Transfermarkt'ın bu hesaplamayı yaptığı 2010 yılından bu yana kayıtlara geçen kadro olarak tarihe geçti.Süper Lig tarihinde ilk kez 4 büyüklerin hepsi birden 100 milyon Euro barajını aşan kadrolar kurarken, Galatasaray 153 milyon euro ile ikinci, Trabzonspor 152 milyon euro ile üçüncü, Beşiktaş da 123 milyon euro ile en pahalı üçüncü kadroya sahip takımlar oldu.Geçen yılın aynı döneminde 4 büyükler; Beşiktaş 127, Fenerbahçe 114, Galatasaray 102, Trabzonspor 96 milyon euro şeklinde sıralanıyordu. Son bir yılda kadro değerini en çok artıran kulüp Trabzonspor (yüzde 58) olurken, Fenerbahçe yüzde 57, Galatasaray yüzde 50 yükseltti; Beşiktaş ise yüzde 2.7 geriledi.'Kiralama' formülü sayesinde Mauro Icardi, Dele Alli, Haris Seferovic, Yusuf Yazıcı, Jean-Philip Gbamin gibi pahalı futbolcuları bir sezonluğuna da olsa kadrolarına katmayı başaran 4 büyüklerin ardından en değerli kadroya sahip 5. takım, 55.7 milyon euro ile Medipol Başakşehir oldu.Süper Lig'deki 19 kulüp içinde kadro değeri en düşük kulüp ise, toplam 10 milyon euro değerinde oyunculara sahip Ümraniyespor. İstanbulspor 12, Giresunspor da 17 milyon euro ile ligin en düşük değerli diğer kadroları.