Süper Lig ekibinden Volkan Demirel harekatı!

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getirmek üzere düğmeye bastı. İşte yaşanan gelişmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Süper Lig ekibinden Volkan Demirel harekatı!
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18 Eylül 2022 15:36
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktör Serkan Özbalta görevinden istifa etti. Hatayspor'da gözler yeni teknik direktöre çevrilirken, yönetim Volkan Demirel ile görüşmelere başladı.

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Son olarak Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel'in Süper Lig'de mücadele eden bir takımda görev almaya sıcak baktığı biliniyor. Taraflar arasında yapılacak son görüşmeden sonra Hatayspor'un kararı netleşecek.

MİLLİ ARA BİR FIRSAT

Öte yandan Hatayspor, milli arada yapılan bu değişikliğin takıma yarar getireceği görüşünde. Göreve yeni gelecek teknik adamın, milli maçlar sebebiyle verilen arada takımla birlikte vakit geçirebilecek.

HATAYSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Hatayspor'da sportif direktörlük görevine bilindiği üzere yakın zamanda Taner Savut getirilmişti. Geride kalan 6 maçta Hatayspor 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. 2 gol atan Hatay ekibi kalesinde 10 gol gördü ve 1 puanla son sırada yer alıyor. 

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