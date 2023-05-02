Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi.



Kulüp Başkanı Nahid Yamak, Keleş'in istifa kararı almasının ardından ayrılık için görüşmelerin başladığını açıkladı.



İşte Nahid Yamak'ın açıklaması:



"Giresunspor'umuzun 02/05/2023 Salı günü planlanan antrenmanı öncesinde takımın başında olması beklenen Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, yardımcıları vasıtasıyla antrenmana katılmayacağını ve istifa ettiğini kulübümüze iletmiştir. Sonrasında kendisinin istifa etmiş olduğuna ilişkin haberler sosyal medya ve haber sitelerinde yer almıştır. Yaşanan bu süreç sonrasında kendisi ile yollarımızın ayrılması konusunda kulüp avukatlarımız ile teknik direktör Hakan Keleş arasında gerekli görüşmeler başlatılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz."



Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



Ligde 30 maç sonunda 27 puan toplayan Giresunspor, 16. sırada yer alıyor.





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