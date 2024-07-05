Süper Lig'den İtalya'ya transfer oluyor!

İtalyan devi Lazio, Süper Lig ekibi Hatayspor'dan transfer yapıyor.



Sky Sport'ta yer alan habere göre; Lazio, Hatayspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Fisayo Dele-Bashiru'yu zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.



ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ



Haberde Nijeryalı orta sahanın satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu belirtildi.



Bununla birlikte, son pürüzlerin ardından resmi açıklamanın yapılacağı aktarıldı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Hatayspor'un Sheffield Wednesday'den bedelsiz kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibiyle 39 maça çıktı ve 9 gol, 6 asist yaptı.





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