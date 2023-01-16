Süper Lig'den 2 isme Galatasaray kancası!

Şampiyonluk parolasıyla Süper Lig'de mücadele eden Galatasaray, ligin geri kalanında alternatifli bir kadro ile yola devam etme kararı aldı. Cimbom, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçerken, sakatlık yaşayan Mattias Ross ise gözden çıkarıldı.Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki Ross'u transfer döneminde başka bir takıma kiralamayı düşünüyor. Bu durumda Cimbom, kadrosuna bir defans oyuncusu katacak. Sarı- Kırmızılılar, İstanbulspor'da oynayan 24 yaşındaki Mehmet Yeşil ile Karagümrük'te yerli statüsünde olan Rayyan Baniya'yı listeye aldı. Ross'un kiralanması halinde iki isimden birinin transferi planlanıyor.Mehmet Yeşil, stoper dışında sağ bekte de oynayabiliyor. 2027'ye kadar kontratı bulunan futbolcunun değeri 725 bin Euro civarında. İtalya ve Türkiye vatandaşı olan 23 yaşındaki Fatih Karagümrüklü Baniya'ya da 350 bin Euro değer biçiliyor.Mehmet Yeşil, bu sezon İstanbulspor forması ile Spor Toto Süper Lig'de 18, Türkiye Kupası'nda da 2 maçta oynadı. 1328 dakikada süre alan futbolcu, takımına 2 asistlik katkı yapmayı başardı.