Süper Lig'de Mame Thiam savaşı!

Geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan Pendikspor'a transfer olan Mame Thiam'a teklif yağıyor.



Süper Lig'deki başarılı performansı ve yetenekleriyle dikkat çeken Senegalli futbolcu, birçok takımın radarında yer alıyor.



Kayserispor tarihine adını altın harflerle yazdıran Thiam için Göztepe, Konyaspor, Sivasspor'dan sonra Çaykur Rizespor da talip oldu.



Sarı-Kırmızılı takımın tarihine en çok gol atan yabancı futbolcu olarak geçen Senegalli yıldız, Pendikspor'un küme düşmesinden dolayı kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.



HÜCUM HATTININ JOKERİ



Thiam, Kayserispor'da oynadığı süre zarfında attığı gollerin yanı sıra attırdığı gollerle de adından sıkça bahsettirmişti. Sol kanat, forvet, orta sahada da etkili oynayan Thiam'ın, defansa yaptığı yardımla da takım savunmasına ciddi katkıları olmuştu. Thiam geçen yıl ilk yarıda Kayserispor formasıyla 11 gol atmış, 6 gol de Pendikspor formasıyla katkı sağlamıştı.





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