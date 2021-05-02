Süper Lig'de 37. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.Çaykur Rizespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 72. dakikadakaydetti.Ligde iki maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltti. 28 puanda kalan Denizlispor bitime 3 hafta kala küme düşmekten kurtulamadı.Süper Lig'de gelecek hafta Denizlispor, Hatayspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'un bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın 72. dakikasında Braian Samudio'nun golüne engel olamayan yeşil-siyahlı ekip müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Ligde 39. haftayı 28 puanla son sırada geçen Yukatel Denizlispor'un matematiksel olarak ligde kalma şansı kalmadı.Bu sezon 21. kez Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra 2019-2020'de Süper Lig'e döndü.Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te yer aldıktan sonra 1987-1988, 1996-1997 ve 2009-2010 sezonlarından sonra 4. kez lige veda etti.Geçen yıl 4 farklı teknik adamın görev yaptığı yeşil-siyahlı ekibi bu sezon da Hırvat teknik adam Robert Prosinecki'nin ardından Kenan Atik, Yalçın Koşukavak, Hakan Kutlu ve Ali Tandoğan çalıştırdı.Futbol öyle bir oyun ki her şeyinizi sahada verirsiniz, pozisyonlara girer gol atamazsınız. 5 tane yüzde 100'lük pozisyon var. Kazanmamız gereken maçtı. Bu golle olmadı, rakibin yakaladığı ilk pozisyon gol oldu. Çok üzgünüz. Ben her zaman söyledim. Ben en zor anında Denizlispor'un yanında olmaya geldim. Ne olursa olsun ben bu formayı ayakta tutmak için buradayım. Oyuncu grubunu mental olarak toparlamak çok zordu. Çevrede hep mutsuzluk vardı. Ayağa kaldırmaya çalıştık. 40 gündür antrenmana çıkamayanlar var. Kaleci 19 yaşında. Yokluğun olduğu bir ortamda da elimizden gelen buydu. Üzgünüz. Bizden daha çok üzülmesi gereken insanlar var. Onlar da bunu istemiyordur ama zamanında yapılan yanlışlar Denizlispor'u bu hale getirdi. Çok zor anda geldik, zor anda da yanında olabileceğimizi göstermek içindi.Denizli halkıyla beraber çalışmaktan keyif almıştım. O zor sürecinde takımın finale gelmesinde emeğimiz vardı. Sportif direktörle yaşadığımız anlaşmazlık nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştım son 2 hafta. Denizli kümede kalarak yoluna devam etmişti. Biz cenaze evinde düğün yapamayız. Ben de Rizespor'a geldiğimde 8-10 haftalık galibiyet alamamamın verdiği bir durum vardı. İnsanlar o günlerde 'Denizli kaldı, Rize düştü' diyorlardı. Hep beraber başkan, yönetim, futbolcu, taraftarla çok çalıştık. O takım bu zorluğun üstesinden geldi. 45 puana ulaştık, yüzde 90 kümede kaldık. Futbolcuları ne kadar takdir etsem azdır. O süreçten kalkmak için karakter gösterdik. Taktik, sistem önemli ama mücadeleleri daha önemli. Denizlispor'un güzel insanları, umarım en kısa sürede Süper Lig'e geri döner ve destan yazmaya devam eder.11. dakikada Moroziuk'ın kullandığı köşe vuruşunda kaleciden seken topu Mustafa Yumlu çizgiden çevirdi.18. dakikada Fabiao'nun pasıyla toplu buluşan Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.25. dakikada Ali Yavuz Kol'un topla bir süre ilerledikten sonra ceza sahası dışından attığı şutta top direkten döndü.45. dakikada sağ kanattan Rodallega'nın yaptığı ortada ceza sahasındaki Hasan Ayaroğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.53. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasının dışından attığı şutta top üstten dışarı çıktı.57. dakikada Özer Özdemir'in pasıyla kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Sagal'ın attığı şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı çıktı.73. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ taraftan Michalak'ın yaptığı ortaya ceza sahasında Samudio'nun kafa vuruşunda yere çarpan top sekerek ağlarla buluştu: 1-0.90. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Samudio'nun şutunda top kaleciden döndü. Topu önünde bulan Skoda'nun şutunda Mustafa Yumlu topu kornere gönderdi.Denizli AtatürkHüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar BirinciAbdulkadir Sünger, Özer Özdemir (Dk. 63 Muhammet Özkal), Fabiano (Dk. 72 Sacko), Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç (Dk. 87 Özgür Çek), Bakalorz, Hasan Ayaroğlu (Dk. 72 Recep Niyaz), Diskerud (Dk. 87 Mesanovic), Sagal, Ali Yavuz Kol, RodallegaGökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 63 Melnjak), Abdullah Durak, Donsah (Dk. 30 Tunay Torun), Sabo (Dk. 68 Meriah), Fernando (Dk. 46 Michalak), Samudio, Remy (Dk. 46 Milan Skoda)Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)Dk. 22 Fabiano, Dk. 81 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 33 Fernando, Dk. 77 Melnjak (Çaykur Rizespor)