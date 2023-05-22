Süper Lig'de 'Karadeniz fırtınası'

Spor Toto 1'nci Lig'de son hafta maçlarının oynanmasıyla Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu. Yılport Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un üst lige çıkmasıyla gelecek sezon Süper Lig'de yarışacak Karadeniz takımlarının sayısı da arttı. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un yanı sıra, Bitexen Giresunspor'un kümede kalması durumunda gelecek sezon Süper Lig'de Karadeniz Bölgesi'ni 4 takım temsil edecek.

34'üncü haftada Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup edip 69 puana ulaşan Yılport Samsunspor, şampiyonluğunu erken ilan etti. Ligin bitimine 4 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Karadeniz ekibi, 11 yıllık Süper Lig hasretine teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde son verdi. Türk futbol tarihinde önemli yeri bulunan kırmızı beyazlılar, bugüne kadar Süper Lig'de toplam 30 sezon mücadele etti. Yeni sezonda 31'inci kez Süper Lig'de yarışacak olmanın heyecanını yaşayan Samsun ekibi, son olarak 2010-11 sezonunun ardından yükseldiği Süper Lig'den 1 yıl kalabilmişti. Kariyerinin ilk şampiyonluğunu Karadeniz ekibiyle yaşayan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 2023-24 futbol sezonunda takımını yeni başarılara ulaştırmak için yönetmeyi sürdürecek.