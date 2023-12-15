Süper Lig'in 15. haftasında Halil Umut Meler'in, Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında tutuklanan başkan Faruk Koca'nın saldırısına uğradığı pazartesi gecesi 'erteleme' kararı alan Türkiye Futbol Federasyonu, çarşamba ise ligi 17. haftadan başlatacağını açıkladı.
16. hafta; 9-10-11 Ocak'ta, 17. hafta; 19, 20, 21 Aralık'ta, oynanacak. 15. haftada cezalı duruma düşenler, bunu 17. haftada çekecek. Çarşamba günkü Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Fernando Muslera, deplasman ekibinden Güven Yalçın, Federico Ceccherini ve Otabek Shukurov forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin ise Konyaspor maçındaki cezasını, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında çekecek.
TAKVİYELER YETİŞMEYECEK
'Cezalılar' konusu büyük bir tartışma yaratırken bir de devre arası transferi konusu var. Galatasaray'dan Sacha Boey ve Lucas Torreira, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu, Alman devlerinin.
Bu futbolcular ayrılırsa, erteleme maçlarında forma giyemeyecek. Avrupa'da transfer dönemi 1 Ocak'ta, Türkiye'de ise 11 Ocak'ta başlıyor. Yani takımlar, takviyelerini de bu maçlara yetiştiremeyecek.
16. hafta; 9-10-11 Ocak'ta, 17. hafta; 19, 20, 21 Aralık'ta, oynanacak. 15. haftada cezalı duruma düşenler, bunu 17. haftada çekecek. Çarşamba günkü Galatasaray-Fatih Karagümrük maçında Fernando Muslera, deplasman ekibinden Güven Yalçın, Federico Ceccherini ve Otabek Shukurov forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin ise Konyaspor maçındaki cezasını, önümüzdeki hafta oynanacak Kayserispor maçında çekecek.
TAKVİYELER YETİŞMEYECEK
'Cezalılar' konusu büyük bir tartışma yaratırken bir de devre arası transferi konusu var. Galatasaray'dan Sacha Boey ve Lucas Torreira, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Fenerbahçe'de ise Ferdi Kadıoğlu, Alman devlerinin.
Bu futbolcular ayrılırsa, erteleme maçlarında forma giyemeyecek. Avrupa'da transfer dönemi 1 Ocak'ta, Türkiye'de ise 11 Ocak'ta başlıyor. Yani takımlar, takviyelerini de bu maçlara yetiştiremeyecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU