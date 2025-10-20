Süper Lig'de 9. haftanın görünümü!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.
Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.
- Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 2-3
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2
RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2
Zecorner Kayserispor-Samsunspor: 1-3
Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-0
Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: 3-2
Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0
- Puan durumu
Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- 10. hafta
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:
24 Ekim Cuma:
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
25 Ekim Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)
20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)
26 Ekim Pazar:
14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)
17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)
17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
27 Ekim Pazartesi:
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|18
|25
|2.TRABZONSPOR
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|8
|20
|3.FENERBAHÇE
|9
|5
|4
|0
|14
|6
|8
|19
|4.GAZİANTEP FK
|9
|5
|2
|2
|15
|14
|1
|17
|5.GÖZTEPE
|9
|4
|4
|1
|11
|3
|8
|16
|6.SAMSUNSPOR
|9
|4
|4
|1
|13
|9
|4
|16
|7.BEŞİKTAŞ
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|2
|13
|8.CORENDON ALANYASPOR
|9
|3
|4
|2
|11
|9
|2
|13
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|3
|11
|10.HESAP.COM ANTALYASPOR
|9
|3
|1
|5
|11
|16
|-5
|10
|11.KASIMPAŞA
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|-3
|8
|13.GENÇLERBİRLİĞİ
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|-4
|8
|14.İKAS EYÜPSPOR
|9
|2
|2
|5
|6
|11
|-5
|8
|15.KOCAELİSPOR
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|-6
|8
|16.RAMS BAŞAKŞEHİR
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|-2
|6
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|9
|0
|5
|4
|6
|20
|-14
|5
|18.FATİH KARAGÜMRÜK
|9
|1
|0
|8
|8
|20
|-12
|3
