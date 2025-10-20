20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
2-0
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
1-2
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
1-1
20 Ekim
West Ham United-Brentford
0-177'
20 Ekim
Alaves-Valencia
0-086'
20 Ekim
Cremonese-Udinese
1-1
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0

Süper Lig'de 9. haftanın görünümü!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

calendar 20 Ekim 2025 22:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 9. haftanın görünümü!
Trendyol Süper Lig'de 9. hafta müsabakaları, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde ikas Eyüpspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 25 çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Çaykur Rizespor'u rakip sahada 2-1 yenen Trabzonspor üst üste 3. galibiyetini elde ederek puanını 20'ye yükseltti ve ikinci sırada yer aldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 yenen Fenerbahçe, topladığı 19 puanla haftayı üçüncü sırada kapattı.

- Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: 2-3

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-2

RAMS Başakşehir-Galatasaray: 1-2

Zecorner Kayserispor-Samsunspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Göztepe: 1-0

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: 3-2

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 2-1

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: 2-0

- Puan durumu

Süper Lig'de 9. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 9 8 1 0 22 4 18 25
2.TRABZONSPOR 9 6 2 1 15 7 8 20
3.FENERBAHÇE 9 5 4 0 14 6 8 19
4.GAZİANTEP FK 9 5 2 2 15 14 1 17
5.GÖZTEPE 9 4 4 1 11 3 8 16
6.SAMSUNSPOR 9 4 4 1 13 9 4 16
7.BEŞİKTAŞ 8 4 1 3 13 11 2 13
8.CORENDON ALANYASPOR 9 3 4 2 11 9 2 13
9.TÜMOSAN KONYASPOR 8 3 2 3 15 12 3 11
10.HESAP.COM ANTALYASPOR 9 3 1 5 11 16 -5 10
11.KASIMPAŞA 9 2 3 4 8 11 -3 9
12.ÇAYKUR RİZESPOR 8 2 2 4 10 13 -3 8
13.GENÇLERBİRLİĞİ 9 2 2 5 9 13 -4 8
14.İKAS EYÜPSPOR 9 2 2 5 6 11 -5 8
15.KOCAELİSPOR 9 2 2 5 8 14 -6 8
16.RAMS BAŞAKŞEHİR 8 1 3 4 7 9 -2 6
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 9 0 5 4 6 20 -14 5
18.FATİH KARAGÜMRÜK 9 1 0 8 8 20 -12 3
- 10. hafta

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın maç programı şöyle:

24 Ekim Cuma:

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Zecorner Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

25 Ekim Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Corendon Alanyaspor (Kocaeli)

20.00 Trabzonspor-ikas Eyüpspor (Papara Park)

26 Ekim Pazar:

14.30 Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

17.00 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

17.00 Gençlerbirliği-TÜMOSAN Konyaspor (Eryaman)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

27 Ekim Pazartesi:

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

