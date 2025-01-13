Phoenix Suns ekibinin, Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ı "çok" istediği iddia edildi.



Yakın zamanda Suns'a takas edilmek istediği bildirilen Butler'ın bu arzusunun, Suns tarafından da karşılık bulduğu öne sürüldü.



The Stein Line'dan Marc Stein, bir lig kaynağının Phoenix'in Butler'ı "çok istediğini" söylediğini aktardı.



Butler'ın Phoenix'e takas edilmesindeki en büyük engelin, Bradley Beal'ı almaya istekli bir takım bulmak ve Beal'ın ise bu takıma takasını onaylaması olduğu söylenmişti. Beal geçtiğimiz hafta Suns'ın kendisini takas etmek istemesi durumunda bu seçenek hakkında "kendisiyle konuşulması" gerekeceğini belirtmişti.



Beal'ın menajeri Mark Bartelstein ise oyuncusunun bir takasın yapılmasına izin vermeye istekli olabileceğini, ancak bir anlaşmada sözleşmesindeki takas vetosu maddesinden asla tamamen vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.



Beal için bir anlaşma hazırlamadaki zorluklardan bir diğerinin ise, tecrübeli oyuncunun düzenli olarak sakatlanması olduğu konuşuluyordu. Beal bu sezon 50,2 milyon dolar ve bundan sonraki iki sezonda ise toplam 110,8 milyon dolar daha kazanacak.



