Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers yardımcı antrenörü Jordan Ott'u takımın yeni başantrenörü olarak görevlendirmeye hazırlanıyor.ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, Ott, Johnnie Bryant ile birlikte bu pozisyon için finale kalan iki adaydan biriydi.Ott ve Bryant, geçtiğimiz sezon Cavaliers teknik ekibine katılmış ve başantrenör Kenny Atkinson liderliğinde Cleveland'ın 64 galibiyet alarak 2016'dan bu yana ilk kez Doğu Konferansı lideri olmasında pay sahibi olmuşlardı.NBA'de daha önce başantrenörlük yapmayan Ott'un kariyeri ise oldukça deneyimli. 2012 yılında Atlanta Hawks'ta Mike Budenholzer'ın ekibinde video koordinatörü olarak başlayan Ott, 2016'da Brooklyn Nets'te yardımcı antrenörlük görevine getirilmişti. Burada da yine Atkinson ile birlikte çalışmıştı. Sonrasında ise Darvin Ham yönetimindeki Los Angeles Lakers'ta yardımcı antrenörlük yaptı.Charania'ya göre, Suns yıldızı Devin Booker da son haftalarda yürütülen teknik direktör arayışında aktif rol aldı ve Ott'u kişisel olarak birinci tercih olarak belirledi.