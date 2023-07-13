Phoenix Suns'ın, point guardı Cam Payne'i dahil ettiği takas senaryoları arayışında olduğu bildirildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Suns'ın radarında Indiana Pacers oyun kurucusu TJ McConnell'ın olduğunu ve yakın zamanda çok takımlı bir takas gerçekleştirme üzerine görüşmeler yapıldığını belirtti.



Son üç sezonu Phoenix'te geçiren 28 yaşındaki Payne, bu süreçte Chris Paul'un yedeği olma rolünü sağlam bir şekilde üstlenmiş ve 2022-23 sezonunda 48 normal sezon maçında forma giyerek, 10,3 sayı, 4,5 asist ve 2,2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Suns'ın önümüzdeki 2023-24 sezonunda 6,5 milyon dolarlık maaşını tam olarak garanti etmeyi tercih ettiği veteran guard, sözleşmesinin son yılına giriyor olacak.



