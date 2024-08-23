Sumudica yeni görevine hızlı başladı!

Rumen teknik adam Marius Sumudica, Romanya Ligi ekibi Rapid Bükreş'in yeni teknik direktörü oldu. Sumudica'nın yeni görevindeki ilk gününde bir oyuncuyu kadro dışı bırakması dikkat çekti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sumudica yeni görevine hızlı başladı!
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23 Ağustos 2024 14:28
Son güncelleme 23 Ağustos 2024 14:32
Son olarak ülkemizde Gaziantep FK'yi çalıştıran Marius Sumudica, Romanya Ligi'ne geri döndü.

53 yaşındaki Rumen teknik adam, Romanya Ligi ekibi Rapid Bükreş'in yeni teknik direktörü oldu.

Sumudica, yeni takımıyla 2026 yılına dek sözleşme imzaladı. 

GELİR GELMEZ KADRO DIŞI

Göreve gelir gelmez takımıyla ilgili çalışmalara başlayan Sumudica, ilk kadro dışı kararını da oldukça hızlı verdi.

Slovak savunma oyuncusu olan 26 yaşındaki Filip Blazek, yavaş ve kondisyonu zayıf olduğu gerekçesiyle Sumudica tarafından kadro dışı bırakıldı.

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