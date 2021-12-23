Sumudica gol sevincini secde ederek kutladı

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk etti.
Yeni Malatyaspor'un 2. golü sonrası teknik direktör Marius Sumudica, flaş bir harekete imza attı.
Rumen teknik direktör, Adem Büyük'ün attığı golün ardından sevincini secde ederek gösterdi.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır
Yeni Malatyaspor'un 2. golü sonrası teknik direktör Marius Sumudica, flaş bir harekete imza attı.
Rumen teknik direktör, Adem Büyük'ün attığı golün ardından sevincini secde ederek gösterdi.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır