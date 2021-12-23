Sumudica gol sevincini secde ederek kutladı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor maçında dikkat çeken bir hareket yaptı.

Haber; Sporx.com
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Sumudica gol sevincini secde ederek kutladı
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23 Aralık 2021 17:59
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk etti.

Yeni Malatyaspor'un 2. golü sonrası teknik direktör Marius Sumudica, flaş bir harekete imza attı.

Rumen teknik direktör, Adem Büyük'ün attığı golün ardından sevincini secde ederek gösterdi.


*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır


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