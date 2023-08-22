Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu

Hertha Berlin forması giyen 26 yaşındaki orta saha Suat Serdar'ın yeni takımı Hellas Verona oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu
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22 Ağustos 2023 19:59
Bir dönem adı Türk kulüpleriyle anılan Suat Serdar'ın yeni takımı belli oldu.

Hertha Berlin forması giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer oldu.

Satın alma opsiyonunun ne kadar olduğuna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 33 resmi maça çıkan Suat Serdar bu karşılaşmalarda 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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