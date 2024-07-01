Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu: İmzaya gidiyor

Son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Galatasaray'ın efsane isimlerinden Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu. 56 yaşındaki çalıştırıcının imzasının kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu: İmzaya gidiyor
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01 Temmuz 2024 12:34
Son güncelleme 01 Temmuz 2024 12:35
Süper Lig'e çıkma doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, daha önce Başkan Gökhan İn'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Michel Salgado'nun Suudi Arabistan U15 takımının başına geçmesinin ardından tekrardan hazırlıklara başladı. Atılan adımlar sonucunda Yeşil-Siyahlı ekip teknik direktör arayışına son verdi.

Yeni teknik direktör belli oldu

Yeni Sakarya Gazetesi'nde yer alan habere göre Sakaryaspor teknik direktör Suat Kaya ile anlaşma sağladı.

İmzaya gidecek

Haberde yer alan detaya göre 56 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde Sakarya'ya giderek imza atması bekleniyor.

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