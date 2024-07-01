Suat Kaya'nın yeni takımı belli oldu: İmzaya gidiyor

Süper Lig'e çıkma doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sakaryaspor, daha önce Başkan Gökhan İn'in prensip anlaşmasına varıldığını açıkladığı Michel Salgado'nun Suudi Arabistan U15 takımının başına geçmesinin ardından tekrardan hazırlıklara başladı. Atılan adımlar sonucunda Yeşil-Siyahlı ekip teknik direktör arayışına son verdi.
Yeni teknik direktör belli oldu
Yeni Sakarya Gazetesi'nde yer alan habere göre Sakaryaspor teknik direktör Suat Kaya ile anlaşma sağladı.
İmzaya gidecek
Haberde yer alan detaya göre 56 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde Sakarya'ya giderek imza atması bekleniyor.
Yeni teknik direktör belli oldu
Yeni Sakarya Gazetesi'nde yer alan habere göre Sakaryaspor teknik direktör Suat Kaya ile anlaşma sağladı.
İmzaya gidecek
Haberde yer alan detaya göre 56 yaşındaki teknik direktörün önümüzdeki günlerde Sakarya'ya giderek imza atması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU